Hoț în curtea unui bătrân din Pitești. Polițiștii l-au prins In noaptea de 03 spre 04 mai, in jurul orei 04.00, politistii din cadrul Sectiei 1 Poliție Pitești au fost sesizați, de catre un barbat de 81 de ani, din Pitești, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta ar fi patruns in curtea locuinței sale. In urma activitaților desfașurate, polițiștii Secției 1 Poliție Pitești au identificat persoana in cauza, respectiv un barbat de 36 de ani, din București, care avea asupra sa obiecte sustrase dintr-o anexa. Acesta a fost recunoscut de catre apelant ca fiind persoana care patrunsese in curtea casei sale. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate si… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

