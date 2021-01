Stiri pe aceeasi tema

- Anul nou chinezesc, Anul Bivolului de Metal, incepe pe 12 februarie 2021 și se termina pe 30 ianuarie 2022. Bivol (acestei zodii aparțin cei nascuți in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 sau 2021) – Anul acesta o sa fii in centrul atenției. Vor fi oportunitați de a fi in centrul atenției și de a […]…

- Anul Chinezesc 2021 este anul Anul Bivolului de metal și vine imediat dupa anul șobolanului de metal. Incepe pe 12 februarie 2021 și se termina pe 30 ianuarie 2022. Va fi un an plin de schimbari, vom avea parte de o reorganizare, iar fenomenele naturale se vor intensifica. Am mai avut un an al Bivolului…

- Se incheie anul chinezesc in luna februarie, facandu-se trecerea de la anul Sobolanului la anul Bivolului Alb de Metal. Noua zodie este de tip Yang ce are esenta de element de pamant, iar continuarea cu elementul Metal sugereaza o putere mai slaba energetic pentru bunul plac al inimii.

- Bivolul este un animal puternic si nobil, harnic si domol, si tot anul urmator lucrurile se vor desfasura in contextul acestor caracteristici. Pe de o parte, va fi o perioada pentru munca, pe de alta parte – pentru odihna. De unde aceasta contradictie? De la faptul ca Bivolul, cum am mentionat deja,…

- Astrele vin cu noi previziuni pentru anul 2021. Cei care cred in horoscopul chinezesc au mai jos posibilitatea sa vada daca le va merge sau nu excelent in noul an. Ești printre norocoși? Horoscop chinezesc 2021 Anul 2021 este dominat de Bivol! Semnul zodiacal care se regasește in horoscopul chinezesc…

- Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Astazi vei pune toate eforturile tale pentru a rezolva un subiect central ce iti domina viata in aceasta perioada. Sunt sanse ridicate sa te decuplezi de la obligatii sau evenimente sociale sau chiar financiare ca sa rezolvi ce e de facut. Insa…

- PodcasturiPreviziuni astrologice pentru anul 2021 Anul 2021 se anunța mai liniștit din punct de vedere astral - o veste imbucuratoare, avand in vedere ca anul curent este foarte de dificil, plin de provocari. © Sputnik / Яков Андреев2020 este bisect - apare ziua de 29 februarie: Incepe Anul Șobolanului…

- Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice. Nu…