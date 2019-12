Horoscopul anului 2020. Astrologul Roxana Luşneac anunţă un început excelent în Casa norocului şi a banilor Horoscopul anului 2020 -Berbec De ceva timp, nativii Berbec iși doresc ceva nou, ceva interesant in viața lor și pana acum nu au avut curajul sa faca pasul decisiv. In 2020 norocul le surade! Berbecii care nu au reușit in 2019 sa-și duca planurile la bun sfarșit și sa faca schimbari semnificative pe plan profesional, le vor finaliza in 2020. Astrele ii susțin in evoluție și le aduc oportunitațile necesare. Pe de alta parte, ei vor trebui sa sacrifice ceva și sa renunțe la persoanele din anturaj care nu au o influența pozitiva asupra lor. Berbecii vor calatori in acest an, vor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

