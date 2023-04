Horoscop zilnic - luni, 24 aprilie. Care sunt preferații astrelor - Tensiuni și decizii radicale pentru 4 zodii BerbecEste posibil sa simțiți o anumita tensiune in relația cu partenerul dumneavoastra, dar comunicarea deschisa și sincera poate ajuta la rezolvarea problemelor. In ceea ce privește cariera, acesta poate fi un moment bun pentru a incepe un proiect nou sau pentru a explora noi oportunitați.TaurEste posibil sa primiți vești bune legate de bani sau de cariera astazi. In relația cu partenerul dumneavoastra, ar putea fi necesara o comunicare mai deschisa și mai sincera pentru a preveni neințelegerile.GemeniAveți ocazia sa luați o decizie importanta legata de cariera astazi. Este posibil sa fie necesar… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- BerbecPe langa aspectele financiare personale cotidiene, de tipul cumparaturi, achitarea unor facturi, datorii, vor aparea in plus fie cheltuieli care vizeaza domeniul profesional, fie informatii deosebite legate de veniturile obtinute la un loc de munca. Totul roieste in jurul banilor astazi, fiind…

- BerbecSunt momente potrivite in aceste zile pentru a discuta cu neamurile, partenerul de viata sau colaboratorii pe tema banilor si bunurilor comune. Se pot lamuri chestiuni importante in acest sens, ceilalti fiind dispusi sa coopereze si chiar sa investeasca alaturi de tine in planurile tale personale…

- Ramona Olaru s-a desparțit de Catalin Cazacu, dupa un an relație, timp in care au avut loc mai multe impacari și desparțiri. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” are un nou iubit și nu s-a ferit sa arate schimbarile din viața ei. Relația cu Catalin Cazacu a ajuns la final, insa de data aceasta…

- Horoscop 3 martie 2023. Numerele norocoase ale zodiilor. Va puteți incerca norocul la Loto zilele astea, poate, poate astrele sunt de partea voastra și va aduc surprize. Horoscop 3 martie 2023 pentru Berbec Simtiti ca dragostea partenerului dumneavoastra va aduce multa satisfactie. Numarul 12 este numarul…

- Mario Fresh și Alex Velea și-au aruncat, in trecut, cuvinte grele. Relația dintre cei doi s-a racit dupa ce „baiatul lui de sfulet” a ales sa il paraseasca, dar se pare ca acesta nu a uitat ajutorul pe care i l-a acordat mentorul sau.

- Relația ta ar trebui sa fie refugiul tau sigur, un spațiu in care te vei simți in siguranța și fericit. Dar cand ești cu o persoana manipulatoare, acesta este un vis indepartat și imposibil. Acest articol este despre modul in care funcționeaza manipulatorii și exemple de manipulare in relații. Problema…

- BerbecAi dori mai multa aventura si mai multa afectiune din partea celor dragi, dar se pare ca acestia au cu totul alte treburi de rezolvat. Astfel sunt sanse sa te gandesti ca ceva s a schimbat in relatia cu persoana iubita sau in cea cu copiii. Pe undeva asa este, dar nici pe departe nu este cazul…

- Horoscop 1 februarie 2023. Astazi, Sagetatorii iau decizii radicale in dragoste pentru ca nu mai pot continua sa faca mari compromisuri in relația cu partenerul de viața. Pot pune punct unei casnicii sau povești lungi de dragoste fara sa se uite inapoi pentru ca se gandesc la binele lor pe termen lung.…