Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, JOI 12 MARTIE 2020. Fara jumatati de masura!

Astazi Luna se muta din Balanta in Scorpion in plimbarea sa in juru Terrei, iar schimbarea energiei sale inseamna ca suntem dispusi sa abordam o problema mergand pana la radacina sa. Nu ne mai convin solutiile superficiale. Ne-am saturat sa negociem si sa fim amabili daca asta nu duce la nimic bun. Indiferent de pret, este timpul sa facem ce e de facut, despre asta este Luna in Scorpion – de a ramane de neclintit in fata crizelor, oricat ar fi ele de mici, medii sau mari.

Citeste in continuaresi sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire! Horoscop…