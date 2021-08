Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop zilnic 11 august. Mercur, planeta comunicarii și rațiunii, se pregatește sa iasa din zodia Leu, insa nu inainte de a face o opoziție cu Jupiter, planeta expansiunii, din Varsator. Acest context astrologic ne cere, la modul general, sa gasim echilibrul intre mintea raționala și cea intuitiva,…

- Horoscop 10 august 2021. Apar de marți situatii neasteptate, dar o sa fim cu garda sus sa ne descurcam frumos, sa ne rezolvam toate problemele. Dam startul unei noi aventuri de viata azi. HOROSCOP 10 AUGUST 2021 BERBEC…

- Venus, planeta iubirii și a banilor, din zodia Fecioara, face astazi o opoziție cu Neptun, planeta iluziilor, aflata in retrogradare in Pești. Acest context astrologic aduce multa neclaritate in plan sentimental și financiar, dezamagiri și o atitudine mult prea visatoare care, insa, poate fi de ajutor…

- Jupiter, Marele Benefic al astrologiei, se reintoarce in zodia Varsator, deocamdata in mers retrograd, dupa o scurta vizita de doua luni in semnul Pești. De acum și pana in decembrie, Jupiter ne va stimula sa ne reintoarcem atenția asupra unor teme pe care le-am deschis la finele anului trecut, atunci…

- Astazi se petrece Luna Plina in zodia Varsator și momentul va fi deosebit de impactant pentru noi, atat la nivel personal, cat și social. Este important de punctat ca Luna Plina in Varsator se va repeta și pe 22 august, aspect astrologic deosebit de rar. Cu alte cuvinte, sub energia Varsatorului, avem…

- Ziua de astazi vine la pachet cu doua aspecte astrologice majore. Primul dintre ele este intrarea Soarelui in zodia sa de domiciliu, in Leu, moment care activeaza perioada de manifestare a acestui semn și nativii Leu iși sarbatoresc ziua de naștere. Pana pe data de 23 august, cand Soarele se va muta…

- Soarele, astrul care ne guverneaza vitalitatea, din zodia Rac, se afla astazi in opoziție cu Pluto, planeta transformarilor profunde, aflata in retrogradare in Capricorn. Contextul astrologic ne influențeaza cu o energie foarte puternica, care ne cere atenție la modul in care ne impunem și ni se impune…

- Horoscop zilnic 13 iulie 2021. Ziua cea mare și mult așteptata a venit. Astazi se formeaza la grad perfect conjuncția Venus – Marte in zodia Leu, zodie in care, ultima data s-a format in anul 1991. Venus este planeta iubirii și Marte este planeta dorinței, iar intalnirea celor doua se petrece o data…