Horoscop saptamanal: Castiguri de la si prin altii pentru una dintre zodii Berbec Castiguri de la si prin altii Ti se deschid variante deosebite de a ti mari veniturile din colaborari, dar si mostenirile si partajele pot intra in discutie. Fereste te de speculatii si de a te lasa influentat de altii Exista personaje in preajma ta care doresc in secret sa profite de pe urma muncii si a agoniselilor tale materiale si financiare. Pe 24 si pe 25 ale lunii sunt posibile calatorii pe distante lungi sau in strainatate. Recomandabil este sa fii prudent, intrucat mentalul este ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

