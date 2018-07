Horoscop saptamanal BANI 23-29 iulie 2018. Soarele in Leu si eclipsa de Luna. Ce schimbari te asteapta la capitolul bani

Stiri pe aceeasi tema

- LEU Banii vor fi in atentia ta in luna iulie si nu vei permite sa lasi oportunitatile sa treaca pe langa tine. Ai grija daca munca pe care o faci este in echipa, pentru ca unii colegi sau parteneri ar putea avea intentii mai putin bune in ceea ce priveste castigurile voastre comune.…

- Balanta – Soarele rasare pe strada ta. Gratie unor apropiati, in aceasta luna vei avea ocazia sa pui "mana" pe niste proiecte frumoase, care iti vor aduce bani frumosi in buzunare. Simti ca ti se schimba destinul, ca in sfarsit nu trebuie sa mai duci dorul banilor. Poti sa te relaxezi, caci munca…

- Uranus incepe, incet incet la unii si mai brutal la altii, sa isi imprime influenta in sectorul banilor in fiecare saptamana, iar aceasta este tendinta de analizat in acest horoscop saptamanal de acum incolo. Concret, din punct de vedere bani – ce cumparam cu ei si de ce, plus ce inseamna…

- Urmare a acestei importante miscari planetare, multi dintre noi isi vor schimba intreaga directie pe care mergeau. Este cu entuziasm si dar si cu frica in acelasi timp. Ceea ce se va intampla este ceva la care, desigur, nu ne puteam gandi. Uranus este cunoscut ca aduce neasteptatul. Este salbatic…

- Horoscop mai. Luna mai debuteaza cu o Luna plina, deci startul este unul foarte bun. Se spune ca "Luna plina, sufletului ii da lumina" și pentru ca Soarele este in Taur, ne gandim la sufletul pereche,...

- Horoscop bani luna mai 2018:ZODIA BERBEC: In luna mai cu banii stai extraordinar de bine. Ai grija cu oamenii care se imprumuta de la tine sau vor sa profite de situația ta financiara. ZODIA TAUR: Vin tot felul de oferte avantajoase din punct de vedere financiar. Situația nu va fi…