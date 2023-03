Horoscop: Capricornii sunt foarte solicitati la munca. Ce se intampla cu berbecii BerbecZiua predispune la activitati intelectuale, schimb de informatii, dialoguri ample cu persoanele din anturajul apropiat. Totusi, aspectele care vizeaza domeniul profesional sunt accentuate, astfel ca tot ce afli iti este util la serviciu. Spre seara, rezerva momente de odihna si pentru lecturi usoare si amuzante. Fii prudent, daca esti nevoit sa calatoresti.TaurCheltuielile si veniturile obtinute din activitatea profesionala sunt aspectele care te preocupa si astazi. Posibil ca din cauza pa ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

