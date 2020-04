Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 25 martie 2020. Ziua de miercuri aduce vești excelente legate de bani Gemenilor, Berbecii iau o decizie importanta, in timp ce Peștii se pot indragosti. Citește horoscopul complet al zilei de 25 martie 2020, conform...

- Luna Noua din 24 martie cade in Berbec, un semn de Foc. Sunt predispuse starile care presupun orice fel de acțiune, atitudini de independența, de entuziasm, de ambiție, chiar stari de neascultare, in sens pozitiv. Se poate afirma ca Luna din 24 martie este o oportunitate pentru descoperirea atitudinii…

- BERBEC Berbecii vor reuși sa iși achite datoriile pe care le aveau de ceva timp și sa mai ramana și cu o suma destul de mare dupa aceste plați. Totul se datoreaza faptului ca in ultima perioada ai stat mai mult in casa și te-ai gandit ce ar trebui sa faci. Ai grija ca de acum incolo sa nu…

- Horoscop 6 martie 2020. Ziua de vineri aduce Berbecilor șansa de a se remarca la locul de munca, Gemenii nu trebuie sa cedeze nervos, in timp ce Fecioarele au parte de obstacole. Citește horoscopul complet al zilei de 6 martie 2020, conform...

- ”Inainte de a incepe un proiect nou, mai intai vizualizați-l in detaliu, avand succes și bucurandu-va de rezultatele efortului dvs. Fiți cat se poate de detaliat. De exemplu, daca doriți sa urcați pe un munte, imaginați-va la munte, simțiți vantul, mirosiți aerul proaspat, auziți pasarile, simțiți energia”…

- Horoscop 14 februarie 2020. Ziua de vineri iți aduce rasfațul, cadourile și liniștea de care avem cu toții nevoie. Gemenii au parte de o surpriza, Peștii primesc o suma mare de bani, in timp ce Scorpionii se pot confrunta cu probleme financiare. Citește horoscopul complet al zilei de 14 februarie 2020,…

- In luna februarie, nativii Fecioara si Balanta vor avea mari surprize in familie. In plus, mai multi nativi din zodiac se vor bucura de o comunicare eficienta cu partenerul si nimeni si nimic nu va reusi sa disturbe pacea si armonia din caminul conjugal.

- Berbecii vor descoperi saptamana aceasta ca o abordare intamplatoare a lucrurilor și a vieții, nu va va duce nicaieri. Taurii realizeaza ca cu cat comunica și interacționeaza mai mult cu oamenii, cu atat sunt mai mari șansele de a progresa in orice domeniu. Gemenii sa iși extinda cunoștințele…