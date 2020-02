Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din cadrul Ministerului Sanatații, Nelu Tataru, conduce Comitetul de Prevenire a Coronavirusului, a anunțat, marți, Horațiu Moldovan. Potrivit acestuia, in cazul confirmarii unui caz de coronavirus, se va comunica „pur și simplu, in primul rand pe site-ul Ministerului Sanatații”.Secretarul…

- Secretarul de stat Horatiu Moldovan a declarat ca Ministerul Sanatatii promoveaza, impreuna cu CNAS, un program-pilot care vizeaza creșterea numarului de interventii chirurgicale in cazul bolnavilor de cancer, scrie agerpres. ,,In primul rand, chirurgia trebuie sa faca un pas inainte si sa opereze din…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, a declarat ca imaginile surprinse de camerele de supraveghere in timp ce o femeie a luat foc pe masa de operatie in Spitalul Floreasca ii pot afecta emotional de privitori.

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, a declarat ca imaginile surprinse de camerele de supraveghere in timp ce o femeie a luat foc pe masa de operatie in Spitalul Floreasca ii pot afecta emotional de privitori.

- Acreditarea Spitalului Floreasca a fost suspendata, a transmis, luni, Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS). UPDATE Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan a declarat luni, la Spitalul Floreasca, faptul ca biocidul folosit la interventia pacientei…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații (MS) Horațiu Moldovan a explicat astazi, in emisiunea "Adriana Nedelea LA FIX", de ce managerul Spitalului Floreasca a raportat dupa cinci zile cazul femeii care a ars pe masa de operație și ulterior a murit."Managerul spitalului a afirmat ca acesta nu a anunțat…

- Femeia de 66 de ani, bolnava de cancer, care a luat foc pe masa de operatie in timpul unei interventii chirurgicale, la Spitalul Floreasca, a murit. Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan a confirmat vestea trista duminica seara. Femeia suferise arsuri pe 40% din suprafața corpului…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, dr. Horațiu Moldovan, a declarat, duminica, la UMF Carol Davila, din București, ca toți candidații la examenul de rezidențiat care obțin punctaj de 60% se pot specializa. Rectorul UMF crede ca peste 1.000 de locuri in plus vor putea fi ocupate de medici,…