- Actorul și regizorul Horațiu Malaele și scenaristul Adrian Lustig fac din nou echipa, pentru a aduce pe ecrane povestea lui Luca, un tanar expat intors in țara dupa doua decenii de absența, interpretat de actorul Istvan Teglas, arata un comunicat, potrivit Mediafax.In regia lui Horațiu Malaele,…

- US Air Force au construit un hangar la baza 71 aeriana Campia Turzii care ar putea fi folosit pentru operarea de drone MQ-9 Reaper in scopul intensificarii operatiunilor de recunoastere si culegere de informatii in estul Europei si Marea Neagra.

- "Traiesc de aproape 2 ani intr-un stres moral permanent, indus si mentinut pragmatic de canaliile ajunse la putere. ASTA nu mai este dezbatere politica, este lupta dintre RAU si ideea noastra de ce ar fi BINE sau NORMAL. Si am luat aceasta lupta pe munte. Sunt ferm convins ca prostia este incapabila…

- Cu toate ca planta de canabis si variatele forme ale acesteia (cum ar fi canepa) sunt cultivate natural inca de acum cateva mii de ani, recentele utilizari au stirbit reputatia acestei plante si au adus confuzie in randul utilizatorilor. Cu toate acestea, consumul de ulei CBD poate aduce numeroase…

- Astazi, planeta iubirii Venus face un aspect astral armonios de trigon cu Uranus si Saturn. Intrucat aceste aspecte au loc in apropiere de eclipsa solara din Rac, apare un sentiment in aer ca si cum "nu ma pot abtine din a iubi". Ai putea simtic ca sunt forte mai mari in joc care iti ghideaza inima…

- Un tanar de 28 de ani, din Bumbești-Jiu, a murit, luni, in Olanda, in condiții deocamdata necunoscute. Familia lui Rafael Angelo Vulpe, „Rafyka Angelo”, așa cum era cunoscut de prieteni pe Facebook, are acum nevoie de bani pentru repatriere. Prietenii și rudele au lansat pe rețeaua…

- Mihaita Bariz are 20 de ani si a fost diagnosticat cu fibroza chistica, insa nu lupta doar cu boala incurabila, ci si cu sistemul care ii tranteste usa in fata. Un oficial al statului roman „l-a sfatuit“ chiar sa se trateze in strainatate daca nu ii convin conditiile din Romania. Desi se declara dezamagit,…