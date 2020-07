Stiri pe aceeasi tema

- Carrie Lam, Șeful Executivului din Hong Kong va discuta, marți, intr-o ședința de urgența a Consiliului despre o posibila amanare cu pana la un an a alegerilor din septembrie pentru Consiliul Legislativ (LegCo, parlamentul local). Masura amanarii alegerilor este legața direct de cresterea cazurilor…

- Președintele Consiliului Național ALDE, Norica Nicolai, a declarat vineri, la RFI, ca alegerile locale ar trebui amanate, daca bilanțul COVID-19 ramane ridicat. Nicolai este de parere ca in actualele condiții campania electorala nu se poate desfașura.

- ALEGERI LOCALE 2020. Alegerile locale ar putea fi amanate, pentru a doua oara, doar daca ne vom confrunta cu o situatie critica din cauza infectarilor cu coronavirus. Astfel, in situatia in care Romania va depasi pragul critic de peste 1.500 de noi cazuri zilnice de COVID-19, Guvernul ar schimba din…

- Tabara opozitiei din Hong Kong a instalat cabine de votare sambata in intreg orasul condus de chinezi pentru alegeri primare vizand selectarea candidatilor pro-democratie cu cele mai mari sanse de succes in scrutinul din septembrie pentru Consiliul Legislativ, relateaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres.…

- Alegerile prezidentiale din Polonia care urmau sa aiba loc duminica, 10 mai, au fost amanate pentru o data ulterioara, au anuntat miercuri seara liderul partidului la putere Lege si Justitie (PiS), Jaroslaw Kaczynski, si aliatul sau Jaroslaw Gowin, intr-o declaratie comuna, noteaza AFP. …

- Partidul Lege și Justiție (PiS) a ajuns la o înțelegere cu partenerul din coaliția de guvernare pentru a amâna alegerile prezidențiale programate pentru data de 10 mai, urmând ca votul sa se desfașoare prin corespondența, au anunțat miercuri cele doua partide care formeaza executivul,…