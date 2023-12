Holy Molly a adus EP-ul ,,Liliac” la “Diud, where’s my tune?”

Holy Molly ne surprinde la sfarșit de an cu o noua varianta a celui mai sensibil material lansat anul acesta, EP-ul sau ,,Liliac”, despre care artsita spune ca reprezinta jurnalul sufletului meu din ultimul an. Cu Alex Turcu la chitara, Radu Anghel la bas, Ionuț Tebeica la tobe și vocea inconfundabila a lui Holy Molly, piesele ,,Orb pe mare,” ,,Spune-mi” și ,,Jumatate” au primit o reinterpretare fructuoasa. Cu un stil mult mai rockish și o doza considerabila de patos, acest mixtape te va captiva și te va face sa dai din cap in ritmul sau intens. Compilația incepe cu piesa ,,Orb pe mare”, inspirata…