Holograma prinţesei Leia din ”Star Wars” aproape de a deveni realitate Datorita ultrasunetelor, acest prototip este capabil sa proiecteze imagini 3D, precum un fluture colorat zburand, un glob terestru sau un emoji care se misca, toate vizibile si care pot fi auzite fara casca sau orice alt dispozitiv, arata acest studiu al Facultatii de Inginerie si Informatica a Universitatii britanice din Sussex. Cercetatorii compara descoperirea lor cu imaginea holografica a printesei Leia care cere ajutor, pe care micul droid R2-D2 o proiecteaza pe pamant (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

