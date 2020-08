Holly Molly, artista care a uimit cu vocea ei puternica și versurile intrigante ale pieselor sale, lanseaza cel de-al patrulea single, Alcohol, pentru care a lucrat impreuna cu producatorul din Miami, Joe Benny aka 6058, care a creat un beat hipnotizant ce a completat perfect emoția din vocea ei. Piesa Alcohol se concentreaza pe tehnica de scris a artistei, dar și pe vocea sa seismica. “Ca muzician, traiesc pentru a exprima și a aduce trairi puternice in inimile ascultatorilor mei. Am trecut prin diverse stadii de anxietate, depresie și frustrare in timp ce am incercat sa ințeleg cine sunt eu…