Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul susține ca nu ia in calcul trimiterea mai multor soldati rusi in Ucraina, printr-o a doua runda de mobilizare a rezervistilor, in conditiile in care fortele ruse au fost nevoite sa cedeze teren in ultima luna. Intrebat de reporteri daca Rusia planuieste o noua runda de mobilizare, purtatorul…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca nu isi poate imagina negocieri publice cu Ucraina; el a acuzat Kievul ca modifica obiectivele unor eventuale tratative de pace si a cerut Washingtonului sa faca presiuni asupra ucrainenilor, in favoarea diplomatiei, transmite Reuters,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca nu isi poate imagina negocieri publice cu Ucraina; el a acuzat Kievul ca modifica obiectivele unor eventuale tratative de pace si a cerut Washingtonului sa faca presiuni asupra ucrainenilor, in favoarea diplomatiei, transmite Reuters.…

- Kremlinul a declarat vineri ca retragerea forțelor rusești din Herson nu va schimba statutul regiunii, pe care Moscova a proclamat-o parte a Rusiei dupa ce a trecut la anexarea acesteia din Ucraina, relateaza Reuters . Rusia a revendicat Hersonul și alte trei regiuni ucrainene dupa ce a organizat ceea…

- Trimisul-șef al lui Vladimir Putin in Ucraina, Dmitri Kozak, i-a spus președintelui rus, la inceputul razboiului, ca a incheiat un acord provizoriu cu Kievul care sa satisfaca cererea Rusiei ca Ucraina sa ramana in afara NATO, dar Putin a respins-o și a continuat campania militara, potrivit a trei persoane…

- Vladimir Putin schimba legea, dupa ce un cetatean i-a reclamat ca nu se poate inrola in armata. Presedintele rus Vladimir Putin va cere guvernului sa stabileasca garantii de munca pentru cetatenii care doresc sa se inroleze ca voluntari, pentru a participa la „operatiunea militara speciala” din Ucraina.…

- Funeraliile ultimului lider sovietic, Mihail Gorbaciov, decedat in noaptea de marti spre miercuri la varsta de 91 de ani, se vor desfasura sambata, 3 septembrie, a anuntat fiica sa, Irina, potrivit Reuters. Ceremonia funerara va avea loc in Sala Coloanelor a Casei Sindicatelor din Moscova, rezervata…

- Parisul a acuzat marți Moscova ca folosește aprovizionarea cu energie ca pe „o arma de razboi”, in contextul in care compania rusa Gazprom a intrerupt livrarile catre un important client francez și a anunțat ca va inchide principala sa conducta de gaz catre Germania timp de trei zile in aceasta saptamana,…