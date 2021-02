Cel putin 18 persoane au murit si alte 200 sunt in continuare date disparute in nordul Indiei, potrivit unui nou bilant stabilit luni, la o zi dupa o viitura produsa in urma prabusirii unui fragment dintr-un ghetar in Himalaya, relateaza AFP. Cautarile au fost reluate luni dimineata, 200 de salvatori fiind mobilizati, a declarat un purtator de cuvant al politiei de frontiera indo-tibetana (ITBP). Cel putin 200 de persoane sunt date disparute si 18 cadavre au fost gasite, a declarat pentru presa premierul statului Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat. Foto: (c) ANI/REUTERS TV/via REUTERS Majoritatea…