- Aflat pana in prezent in izolare la Funchal, Cristiano Ronaldo si familia lui s-au mutat intr-o vila la Canical, anunta presa portugheza, potrivit news.ro.Vila are o sala de sport, una de jocuri si o piscina. De asemenea, starul de la Juventus s-a antrenat in ultima vreme singur pe…

- Fotbalistul lui Juventus, Paulo Dybala, 26 de ani, și iubita lui, Oriana, au anunțat ca au fost testați pentru coronavirus și rezultatul este pozitiv.Argentinianul a postat pe contul de twitter și a ținut sa-și linișteasca fanii:Hola a todos, queria comunicarles que acabamos de recibir los resultados…

- Romanii din Italia ramași fara locuri de munca sau care nu mai au bani sa traiasca in Italia vor fi aduși in țara de catre stat prin intermediul unor curse charter, a anunțat ieri Ministerul de Externe, potrivit Hotnews. O prima cursa va fi organizata dinspre Torino astazi. „Ministerul Afacerilor Externe…

- Gonzalo Higuain, fotbalistul lui Juventus, a intrerupt carantina impusa de clubul sau in contextul pandemiei de coronavirus si a plecat in tara sa, Argentina, cu un avion privat, scrie presa internationala, citata de Agerpres.Higuain era de saptamana trecuta in carantina la Torino, ca si ceilalti…

- Jucatorul lui Juventus, Leonardo Bonucci, a donat 120.000 de euro unui spital din Torino. Banii vor fi folositi pentru combaterea virusului COVID-19, scrie football-italia.netSe pare ca banii vor fi folositi pentru achizitionarea a doua aparate portabile cu ultrasunete, dintre care unul echipat…

- Juventus și Parma se intalnesc astazi, de la 21:45, in etapa cu numarul 20 din Serie A. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 2, TV Digi Sport 2 și Look Sport. live de la 21:45 » Juventus - Parma Vezi AICI live + statistici Echipele probabile Juventus: Szczesny - Cuadrado,…