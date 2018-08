Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal masculin HC Dobrogea Sud Constanta a castigat si cel de-al doilea meci amical disputat in cantonamentul din Slovenia, miercuri, impotriva formatiei din tara gazda, Gorenje Velenje, scor 25-24, oferindu-i un cadou frumos lui George Buricea, la implinirea varstei de 39 de ani.Medaliata…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a reusit, duminica, sa castige primul meci amical sustinut in cantonamentul din Slovenia (Podcetrtek), scor 20-15, impotriva echipei nationale a Arabiei Saudite.Fiind prima partida de verificare dupa vacanta, scorul a contat mai putin pentru antrenorii…

- Ziua Mondiala a Donatorului de Sange este sarbatorita in fiecare an la 14 iunie, in tari din intreaga lume. La Constanta, Centrul Regional de Transfuzii Sanguine marcheaza aceasta zi, printr un eveniment special, ce se va desfasura in data de 14 iunie 2018, ora 13:30, in Sala Remus Opreanu a Consiliului…

- DONEAZA SANGE ȘI MERGI LA CELE MAI TARI FESTIVALURI ARE VERII, UNTOLD ȘI NEVERSEA! UNTOLD ȘI NEVERSEA LANSEAZA ASTAZI A PATRA EDIȚIE A CAMPANIEI DE DONARE DE SANGE, BLOOD NETWORK De la o ediție la alta, campania BLOOD NETWORK inițiata de organizatorii festivalurilor UNTOLD și NEVERSEA se dezvolta puternic,…

- De la o ediție la alta, campania BLOOD NETWORK inițiata de organizatorii festivalurilor UNTOLD și NEVERSEA se dezvolta puternic, atat in privința numarului de oameni care doneaza sange in centrele fixe cat și la caravanele mobile BLOOD NETWORK. Impreuna cu Institutul Național de Transfuzii Sanguine…