HBO şi HBO Max au câştigat 3 milioane de abonaţi în ultimele trei luni In vreme ce Netflix se gandeste cum sa taxeze account sharing-ul fara creasca si mai mult „hemoragia” de abonati, HBO, unul dintre principalii rivali la nivel global, anunta o crestere impresionanta a numarului de utilizatori. In primele trei luni ale acestui an, impreuna, HBO si HBO Max au ajuns la 76,8 milioane de abonati, ceea ce reprezinta o crestere trimestriala de 3 milioane de abonati si una anuala de 12,8 milioane de abonati. Mai mult, HBO arata ca are suficient loc de crestere in Statele Unite, piata care a secat de multa vreme pentru Netflix. Aici, cele doua servicii au atins 48,6 milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

