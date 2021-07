Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o incercare de atragere a tinerilor, HBO Max a inceput sa ofere utilizatorilor de Snapchat episoade intregi ale unor seriale originale, care pot fi vazute, prin streaming, in cadrul platformei sociale. HBO Max a lansat o mini-aplicatie de Snapchat, prin care difuzeaza episoade intregi ale unora…

- Administratia Americana a Alimentelor si Medicamentelor (FDA) ia in calcul avertizarea populatiei cu privire la faptul ca vaccinul anti-Covid produs de compania Johnson&Johnson poate duce la cresterea riscului aparitiei unei afectiuni neurologice rare, cunoscuta sub numele de sindromul Guillain-Barre…

- Platforma sociala chineza a lansat o functie de recrutare, cu disponibilitate, deocamdata, limitata, prin care utilizatorii pot posta prezentari personale video pentru slujbele listate. TikTok a demarat un program pilot de recrutare, care organizeaza asa-numitele CV-uri video postate de utilizatori…

- In Romania se va extinde construcția de locuințe in perioada urmatoare, daca luam in calcul numarul autorizațiilor emise in primele 5 luni. Conform datelor Institutului Național de Statistica (INS), s-au eliberat 19.550 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 39,7% fata…

- Platforma financiara britanica Revolut a anuntat luni ca pierderile sale s-au dublat la peste 200 de milioane de lire sterline (278 milioane de dolari), din cauza costurilor administrative de la investitiile in mecanisme de control al riscului si al conformitatii, transmite Reuters. Firma din domeniul…

- Netflix a lansat, joi, primul magazin online pentru produse inspirat din cele mai populare seriale. Conform AFP, primele produse scoase la vanzare de magazin sunt tricouri si camasi imprimate cu “Yasuke” si “Eden”, doua seriale animate populare. In curand fanii vor putea cumpara chiar și haine si obiecte…

- Decizia Rusiei de a clasifica Statele Unite si Republica Ceha ca state ”neprietenoase” nu este justificata in opinia sefului diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, relateaza dpa. In declaratii facute sambata seara la Bruxelles, Borrell a declarat ca UE deplange acuzatiile Moscovei privind ”actiuni…

- Regatul Unit a impus primele sanctiuni in cadrul Legii Magnitki. Lista de sanctiuni cuprinde persoane acuzate de deturnari de fonduri, coruptie, legaturi cu teroristi si trafic de droguri, dar si 14 rusi. Cei 14 au legaturi cu schema de frauda masiva descoperita de avocatul Serghei Magnitki, care a…