- Rețeaua de televiziune HBO a anunțat, marți, ca a comandat zece episoade ale unui spin off al serialului "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones", intitulat "House of the Dragon", ce se bazeaza pe volumul "Fire & Blood" a scriitorului George R. R. Martin, potrivit Reuters, scrie Mediafax.In…

- Probabil ai vizionat serialul Game of Thrones cu sufletul la gura, insa ce parere ai despre carti? Multi fani infocati au ramas putin dezamagiti la finalul seriei, una dintre cele mai abrupte concluzii la care a ajuns o poveste de ani buni de zile. Desigur, au existat si voci care, in necunostinta de…

- George R.R.Martin a afirmat ca vede finalul serialului ”Game of Thrones”, inspirat din carțile sale, ca pe o eliberare, dar ca toata controversa creata de varianta aleasa de realizatorii tv nu influențeaza in niciun fel ultimele doua romane din serie, iar succesul adaptarii nu a fost bun pentru el,…