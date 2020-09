Stiri pe aceeasi tema

- India, Japonia, Germania si Brazilia au cerut miercuri, in timpul desfasurarii Adunarii Generale a ONU, sa devina membri permanenti ai Consiliului de Securitate, o cerere care nu este noua, insa are slabe sanse de materializare pe termen scurt, relateaza AFP. ''Ne-am angajat sa…

- CHIȘINAU, 22 sept - Sputnik. Lumea de astazi are nevoie de intrajutorare și cooperare reciproca, a declarat ministrul rus de Externe Sergei Lavrov intr-un mesaj video adresat in numele țarilor CTSC, in cadrul Adunarii Generale a ONU. ”Din pacate, astazi conflictele armate continua sa se dezlanțuie…

- Presedintele republican american Donald Trump, care candideaza pentru un nou mandat, a salutat 'viata exceptionala' a judecatoarei Ruth Bader Ginsburg de la Curtea Suprema, dupa ce a aflat la sfarsitul unei deplasari electorale in Minnesota de decesul sau, vineri, la varsta de 87 de ani,…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca va cere un "test antidoping" inaintea dezbaterii cu Joe Biden, vorbind despre suspiciunile sale in legatura cu adversarul sau democrat, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: Bancile au facut in Romania, in plina criza, un profit mai…

- Statele Unite nu au dreptul sa declanseze mecanismul de reimpunere a tuturor sanctiunilor ONU cu privire la Iran, sustine ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif intr-o scrisoare adresata Natiunilor Unite in care solicita membrilor Consiliului de Securitate sa respinga initiativa Washingtonului,…

- Teheranul a salutat sambata un vot al Consiliului de Securitate al ONU de respingere a rezolutiei propuse de Washington pentru prelungirea embargoului asupra vanzarilor de arme catre Iran care expira in octombrie, informeaza France Presse preluat de agerpres. "In istoria de 75 de ani a Natiunilor…

- China ar prefera ca Donald Trump sa nu fie reales in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie si si-a ”intensificat eforturile de influenta”' inainte de alegeri, au apreciat vineri serviciile de informatii americane, potrivit Agerpres, care citeaza AFP.Iranul incearca, de asemenea, sa-l ''slabeasca pe…

- Candidatul democrat la presedintia SUA Joe Biden si fostul presedinte Barack Obama au lansat joi un videoclip in care critica raspunsul presedintelui Donald Trump la pandemia de coronavirus si evidentiaza experienta lui Biden, relateaza dpa.Videoclipul, parte a campaniei lui Biden care se…