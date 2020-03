Deutsche Oper Berlin a anuntat marti ca anuleaza un spectacol al tenorului spaniol Placido Domingo dupa ce acesta si-a asumat, in februarie, "intreaga responsabilitate pentru actiunile" sale si le-a cerut iertare "pentru durerea pricinuita" tuturor femeilor care l-au acuzat de abuz sexual, relateaza dpa. "Regretam foarte mult ca a trebuit sa luam aceasta decizie in final", a declarat directorul artistic Dietmar Schwarz in prezentarea programului pentru 2020-2021 a celei mai mari opere din capitala Germaniei. Deutsche Oper Berlin nu a dorit sa ia nicio masura in legatura cu acuzatiile aduse tenorului…