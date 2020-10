Hărți de risc natural pentru cinci localități din Gorj Cinci localitați din județul Gorj vor beneficia de harți de risc natural la alunecari de teren. Serviciile de elaborare a harților de risc natural la alunecari de teren vor costa peste 140.000 de lei. Comunele care vor beneficia de documentațiile respective sunt: Baia de Fier; Bengești-Ciocadia; Mușetești; Stejari și Turcinești. Firma care se va ocupa de prestarea serviciilor respective va trebui sa realizeze studiile necesare in fiecare din cele cinci localitați. Vor fi identificate toate zonele unde sunt riscuri cu privire la apariția unor alunecari de teren. Harțile vor fi folosite și pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

