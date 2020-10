Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 9 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 148.886 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).114.792 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.186 de cazuri…

- Doljul este pe locul al treilea in țara in ceea ce privește numarul de noi cazuri Covid, dupa București și Brașov. 78 de cazuri noi de infecție cu coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Dolj. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos.…