Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus a infectat peste 126.000 de oameni in lume, cel puțin 4.630 murind din cauza Covid-19, iar 68.000 de persoane sunt declarate vindecate, potrivit centralizarii de pe Arcgis . Pana acum, in afara de China, au fost raportate cazuri in 122 de țari. Națiuni precum Cuba, Honduras și…

- Rata de mortalitate a coronavirusului a fost inițial estimata la aproximativ 2%, apoi la 3,4% sau chiar la puțin peste 1%. Ea este insa in continua schimbare și difera de la țara la țara sau de la moment la moment.Rata de mortalitate a coronavirusului este foarte mare in Italia, China și SUA in acest…

- Numarul de cazuri de coronavirus a depasit 100.000 la nivel mondial. Boala s-a raspandit in mai mult de 85 de state. Aproximativ 3,4% din cazurile confirmate cu noul coronavirus – cunoscut sub denumirea de COVID-19 – au murit, cu mult peste rata mortalitatii gripei sezoniere, care este de sub 1%, a…

- Este primul deces in Franța și in Europa provocat de virusul ucigaș, a anunțat Agnes Buzyn, ministrul francez al Sanatații. Un pacient infectat cu coronavirus, respectiv un turist chinez in varsta de 80 ani, spitalizat in Franța de la sfarșitul lunii ianuarie, a incetat din viața, a anuntat sambata…

- Presedintele american Donald Trump a fost extrem de furios dupa o convorbire telefonica cu premierul britanic Boris Johnson referitoare la decizia Londrei de a permite implicarea producatorului chinez Huawei in implementarea tehnologiei 5G in Regatul Unit; scrie Financial Times.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avut un ton "furios" fata de premierul Marii Britanii, Boris Johnson, intr-o conversatie pe tema deciziei Guvernului de la Londra de a permite companiei Huawei sa aiba un rol in construirea sistemului de telecomunicatii 5G, afirma oficiali citati de Financial Times.

- Trump schimba ordinea mondiala. Dupa China, iși extinde razboiul comercial in UE și Marea Britanie Dupa semnarea ”fazei intai” a acordului cu China si a acordului dintre Statele Unite, Mexic si Canada, noile fronturi al razboiului comercial al Statelor Unite se indreapta catre Europa, Marea…

- Franta confirma doua cazuri de coronavirus - primele diagnostice din Europa. Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a declarat vineri ca doua cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Franta, un caz in sud-vestul orasului Bordeaux si un altul la Paris. Ambii pacienti au fost recent in China.…