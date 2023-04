Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment de marca in noapte de Inviere. Indragita Maria Mihali, alaturi de alți artiști din Romania, au susținut un concert deosebit chiar in noaptea de Inviere. Evenimentul a fost transmis live și pe TVR Cultural. ”Acasa la Iisus” e un eveniment extraordinar, organizat sub prestigioasa egida Procred…

- 11 elevi ai Școlii Gimnaziale "Dacia" din Targu Mureș s-au calificat la faza naționala a unor olimpiade și competiții școlare. Patru dintre aceștia vor concura (sau au concurat deja) la Olimpiada Naționala de Matematica, trei la Etapa Naționala a Concursului de Geografie "Terra" și cate unul la Olimpiada…

- 119 elevi din Alba, Brașov, Cluj, Mureș, Neamț, Suceava și Sibiu au participat la Concursul de Matematica „Gheorghe Lazar” 119 elevi din Alba, Brașov, Cluj, Mureș, Neamț, Suceava și Sibiu au participat la Concursul de Matematica „Gheorghe Lazar” In perioada 24 – 26 martie a avut loc la Colegiul Național…

- Saptamana care tocmai s-a incheiat a fost plina de emoții și euforie pentru polițiști, pentru ca au sarbatorit ziua lor, Ziua Poliției Romane. Pe langa activitațile tradiționale desfașurate cu aceasta ocazie in spațiul public și nu numai, polițiștii au fost prezenți in mai multe licee din Baia Mare…

- ”Școala altfel” la Sebeș: Peste 1.500 de elevi din țara au participat la activitați coordonate de Centrul cultural Peste 1500 de elevi din Sebeș și din țara au participat, in saptamana 27 februarie – 5 martie, la activitați ”Școala altfel” derulate in cadrul instituțiilor subordonate Centrului Cultural…

- In aceasta perioada, sub umbrela Proiectului #SiguranțaOnline, polițiștii desfașoara activitați in unitațile de invațamant din județ. In saptamana care se incheie, aproximativ 150 de elevi din Alba Iulia au participat la activitațile organizate de polițiști. In perioada 20 – 23 februarie 2023, polițiștii…

- Pompierii romani, trimiși in Turcia, au participat la scoaterea de sub daramaturi a unei femei de aproape 60 de ani. Victima era constienta si a fost predata echipajelor medicale pentru ingrijiri. Echipa de cautare-salvare a Romaniei trimisa in Turcia a participat la scoaterea de sub daramaturile unei…

- Consiliul Local al municipiului Miercurea-Ciuc a votat, azi, in cadrul unei sedinte extraordinare, bugetul orasului pentru anul 2023, mare parte din acesta fiind orientat catre proiecte de dezvoltare. Bugetul orasului va fi de peste 390 de milioane de lei, din care 66% vizeaza proiecte de investitii.…