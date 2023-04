Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| 173 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane: Competiții sportive organizate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba In cadrul activitaților dedicate aniversarii a 173 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba a organizat o serie de competiții…

- Ziua Jandarmeriei in weekend, la Palas: demonstratii de coborari in rapel de la etajul 18, tiroliana pentru copii si exerciții demonstrative de autoaparare Palas devine, weekendul acesta, gazda unor evenimente pentru toata familia. Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași (IJJ Iași) desfașoara o serie…

- Etapa a 24-a din Liga Naționala de baschet masculin, grupa locurilor 11-18, de la retrogradare, a inceput vineri, 24 martie, cu jocul CSM Focșani – CSM Baschet Petrolul Ploiești, rezultat 75-78. Sambata, 25 martie, au avut loc meciurile: CSM Galați – CSM VSKC Miercurea Ciuc 98-57 și CSM Targu Jiu –…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a organizat, luni, de Ziua Protectiei Civile, un amplu exercitiu de evacuare a elevilor dintr-o scoala din Targu Mures, intr-o situatie de cutremur. Potrivit reprezentanților ISU Mureș, in aceste situatii un punct cheie il reprezinta…

- ISU Maramureș a desfașurat un exercițiu la sediul județean al Agenției Naționale de Administrare Fiscala. Exercițiul, executat in cooperare cu Inspectoratul de Poliție al Județului și Inspectoratul de Jandarmi Județean, a presupus intervenția la un incendiu declanșat la etajele superioare ale cladirii.…

- Hoții au intrat in Primaria Slatina și au furat seiful Direcției Economice, care era gol. Poliția Olt anunța ca in joi, jurul orei 07.00, Inspectoratul de Poliție Județean a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns, prin efracție, in sediul unei instituții…

- Consiliul Judetean Harghita a dat in folosinta, azi, la Miercurea Ciuc, patru noi locuinte pentru medici, acesta fiind al cincilea imobil construit cu scopul de a atrage specialisti la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU), pentru imbunatatirea serviciilor medicale. Presedintele Consiliului Judetean Harghita,…

- In perioada 30 decembrie – 2 ianuarie peste 70 de jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile" Regele Ferdinand I" Targu Mures au fost prezenti, zilnic, in spatiul public, pentru a evita producerea unor situatii nedorite si care puteau periclita siguranta si linistea publica. Manifestarile cultural-artistice…