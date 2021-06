Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Biroul pentru Protecția Animalelor Hunedoara s-au sesizat din oficiu cu privire la savarșirea infracțiunii de rele tratamente aplicate animalelor si au emis, in data de 26.04.2021, un ordin de punere in adapost a doua exemplare din specia mistret. Banuit de comiterea…

- Un incendiu s-a produs la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Slatina, in urma cu puțin timp. Potrivit Antena3, din primele date a rezultat ca incendiul se manifesta la parter și la etajul I al imobilului. In interior se afla 37 de pacienți internați. Forțele MAI sunt in deplasare spre fața locului.…

- Caii au invatat Autostrada Transilvania. Cabalinele sunt un pericol foarte mare pentru șoferi. Mai mulți cai au fost invadat marți, 13 aprilie, Autostrada Transilvania și se plimbau liniștiți, cu toate ca reprezentau un pericol real.”Au plecat caii din Floresti. Venind de la Turda pe autostrada,…

- Blocuri ridicate haotic in București cu acordul autoritaților și fara ca dezvoltatorului sa ii pese ca oamenii se pun in pericol. Un exemplu vine din Sectorul 6, unde aleea unui bloc ridicat in urma cu patru ani se termina... direct in trafic, adica nu exista trotuar. Cei 300 de locatari spun ca se…

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Șoferi beți sau fara permis de conducere, depistați de polițiștii din Alba. S-au ales cu dosar penal Polițiștii rutieri din județul Alba au depistat in trafic doi conducatori auto care se deplasau in timp ce se aflau sub influența bauturilor alcoolice, respectiv…

- Organizația Națiunilor Unite este ingrijorata cu privire la apariția unui razboi civil. Christine Schraner Burgener, emisar al ONU, este de parere ca situația actuala reprezinta un risc fara precedent. Situație tensionata la nivel mondial Christine Schraner Burgener, emisarul ONU pentru Myanmar, este…

- Lumea vegetala se afla intr-un real pericol. Cum mai pot fi salvate sau recuperate soiurile autohtone? The post Culisele Statului Paralel: Legumele romanești, in pericol! Cum pot fi salvate soiurile autohtone appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Culisele Statului Paralel: Legumele…

- Statia de Pompieri Campeni intervine, vineri dupa-masa, la un accident rutier produs DN 75, pe raza localitații Brazești, comuna Salciua. Din primele informații este vorba despre un autotren (care transporta doua capuri tractor) ieșit de pe carosabil, cu pericol de a ajunge in raul Arieș. In accident…