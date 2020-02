Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica se intoarce in fața fanilor banațeni cu ocazia partidei de joi, ora 17, cu CSM Vaslui, din Liga Zimbrilor. Moldovenii au devenit, in urma rezultatelor din runda precedenta vecini de clasament ai violeților; Timișoara ocupa locul 9 cu 27 de puncte, iar moldovenii sunt pe 10 cu 21 de puncte.…

- LUPAC – Voința Lupac a susținut in stațiunea Secu un cantonament, iar sambata, 22 februarie, echipa pregatita de Boșco Vișatovici a susținut și un joc amical. Lupacul a jucat acasa cu Magica Caransebeș, formație pe care a invins-o cu scorul de 8-0! „Pregatirea de iarna a inceput pe data de 5 februarie.…

- REȘIȚA – Handbaliștii de la CSM Reșița au caștigat sambata, scor 28-27, partida amicala cu SCM Politehnica Timișoara. In urma cu doar o zi, reșițenii au jucat la Timișoara un alt amical impotriva echipei locale, joc pe care l-au pierdut la cinci goluri diferența, scor 25-30. Pentru handbaliștii pregatiți…

- Liga Zimbrilor S-A SUNAT ADUNAREA… Vacanta a luat sfarsit pentru handbalistii vasluieni, trupa pregatita de Leonard Bibirig sustinand, la sfarsitul saptamanii trecute, primele antrenamente. CSM Vaslui s-a reunit cu gandul salvarii de la retrogadare, iar primul meci oficial il va sustine pe 30 ianuarie,…

- REȘIȚA – Handbaliștii de la CSM Reșița au reluat inca de vineri, 3 ianuarie, pregatirea pentru partea a doua a sezonului din Liga Zimbrilor. La primul antrenament din 2020 s-au prezentat 16 handbaliști. Din lotul reșițenilor face parte de acum inainte și Alexandru Laslo, fost jucator la Potaissa Turda.…

- „In primele doua minute am inceput bine, dar dupa aceea in atac n-am mai putut sa punem mingea in circulație. Adversarii au reușit sa ne faulteze, ne-au oprit atacurile și astfel n-am putut sa ne facem jocul, adica n-am putut sa jucam un handbal simplu. Tot timpul am incercat sa rezolvam…

- "Nu a fost drept ce s-a intamplat cu programul. Noi am jucat trei meciuri in sapte zile si FC Voluntari si FCSB au jucat doua. Echipa a facut o prima repriza foarte buna. FCSB a avut o situatiie, in minutul 44. Cu putina sansa, daca marcam, altfel gestionam repriza a doua. In repriza a doua am pierdut…