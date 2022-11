Stiri pe aceeasi tema

- Potaissa Turda a pierdut astazi, scor 27-28, partida contra celor de la CSM Constanța, meci care a contat pentru etapa a IX-a, din Liga Zimbrilor. Partida a fost decisa de o ultima aruncare de la 7m, acordata de Parvu/Potarniche, decizie puternic contestata de gazde. Aceeași pereche de arbitrii a condus…

- S-au scurs șapte etape din Liga Zimbrilor, Potaissa Turda reușind sa marcheze 191 de goluri. Cel mai bun marcator al formației turdene este Roland Thalmaier, autor a 42 de goluri. Pe locul 2 se afla Luka Groff (33 goluri), iar pe locul 3 se afla Huba Talas (23 goluri). Restul marcatorilor: Cristi Ghița…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 17:30, contra celor de la Steaua București, intr-o partida ce va conta pentru etapa a IV-a, din cadrul Ligii Zimbrilor. Turdenii trebuie sa recupereze punctele pierdute in meciul cu CSM Focșani, cand au pierdut pe teren propriu. Meciul cu Steaua se va…

- La fel cum o facem in fiecare an, incepand din 2016, vom transmite și in acest an meciurile Turzii din Liga Zimbrilor. Primul meci transmis din acest an va fi cel de miercuri, cand Potaissa Turda va juca pe terenul celor de la CSM Odorehiu Secuiesc. Meciul va conta pentru etapa a II-a din Liga [...]…

- La sfarșitul saptamanii trecute s-au desfașurat primele partide din noul sezon al Ligii Zimbrilor. Primul meci s-a jucat la Constanța, luni, unde CSM Constanța s-a impus in fața celor de la CSM Focșani, scor 22-18. Miercuri, de la ora 18:00, Potaissa Turda a caștigat duelul cu Poli Timișoara, scor 27-24.…

- Potaissa Turda a inceput excelent sezonul 2022-2023, reușind sa se impuna in fața celor de la Poli Timișoara. Meciul cu banațenii a contat pentru prima etapa din Liga Zimbrilor. Urmatoarele doua partide vor fi contra celor de la IK Savehof, in turul I preliminar din EHL. La finalul partidei cu Timișoara,…

- Noul sezon din Liga Zimbrilor va debuta in aceasta saptamana, prima etapa programand cateva dueluri extrem de interesante. Meciul de deschidere se va disputa chiar maine, de la ora 18:00, cand CSM Constanța (fosta Dobrogea Sud) va intalni CSM Focșani. Miercuri, de la ora 18:00, este randul Turzii sa…