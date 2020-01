Stiri pe aceeasi tema

- SCM Ramnicu Valcea a invins-o pe CSM Slatina cu scorul de 35-26 (16-17), marti seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Campioana a inceput bine meciul si a condus cu 15-11 in min. 23, dupa care au urmat moment de degringolada, echipa…

- Prima etapa a returului sezonului regulat al Ligii Nationale de handbal masculin a adus din nou fata in fata fosti jucatori ai CSU Suceava. De aceasta data, CSM Vaslui a incercat sa faca fata campioanei Dinamo Bucuresti.Desi Acatrinei si Polocoser, fosti jucatori ai CSU Suceava, au marcat impreuna ...

- CS Dinamo Bucuresti, SCM Politehnica Timisoara si CSM Bacau s-au calificat, duminica, in semifinalele Cupei Romaniei la handbal masculin, dupa ce sambata reusise acest lucru HC Dobrogea Sud Constanta. CS Dinamo Bucuresti, campioana en titre, a dispus de AHC Potaissa Turda cu 36-28 (18-13),…

- Dinamo si Potaissa au obtinut victorii in deplasare, joi, in etapa a 13-a a Ligii Nationale de handbal masculin, ultima a turului, anunța AGERPRES.Citește și: Victorie pe plan european pentru Laura Codruța Kovesi . Campioana CS Dinamo Bucuresti a dispus de CSM Focsani 2007 cu scorul…

- CSM Bucuresti a reusit a patra sa victorie consecutiva, 23-21 (12-11) cu CSM Bacau, marti, pe teren propriu, in etapa a 11-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Oaspetii au controlat primele 20 de minute, dupa care CSMB a preluat initiativa si a reusit sa castige fara mari emotii, cu 23-21. Ramba…

- CSM CSU Oradea si BC CSU Sibiu au obtinut victorii in deplasare, sambata, etapa a sasea a Ligii Nationale de baschet masculin. Campioana CSM CSU Oradea s-a impus pe terenul echipei CS SCM Timisoara cu 94-86 (14-14, 22-18, 26-24, 32-20). Dragan Zekovic a fost cel mai bun om al oradenilor, cu 28 puncte,…

- CS Dinamo Bucuresti a castigat derby-ul cu CS Minaur Baia Mare, pe care a invins-o cu scorul de 33-28 (18-17), in etapa a 9-a a Ligii Nationale de handbal masculin, si a revenit in fruntea clasamentului. In urma acestei victorii, CS Dinamo a trecut pe primul loc cu 24 puncte, fiind urmata…

- CSM Corona Brasov a terminat la egalitate cu CSM Bucuresti, 30-30 (15-15), miercuri seara, sub Tampa, intr-un meci din etapa a 10-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Cristina Laslo a marcat ultimul gol al meciului, pentru Corona, cu un minut si jumatate inainte de final. …