CS Dinamo Bucuresti si-a pastrat invincibilitatea in Liga Campionilor la handbal masculin, miercuri seara, dupa rezultatul de egalitate inregistrat in deplasare cu echipa suedeza IFK Kristianstad, 29-29 (17-16), in Grupa D. Dinamo, calificata deja in play-off, a salvat remiza dupa ce scandinavii au ratat ultimul atac. Campioana Romaniei a dominat prima repriza, in care a avut avantaj de doua goluri, 10-8 (14), iar apoi de trei goluri, 13-10 (21), 15-12 (23), Dinamo intrand la pauza cu un singur gol in plus pe tabela, 17-16. In partea secunda, Dinamo a condus doar de doua ori, cu 21-20 (42) si…