- Daca e weekend, e handbal in Sala Polivalenta „Lascar Pana” din Baia Mare. De data aceasta, in Liga Florilor, echipa de handbal feminin CS Minaur joaca impotriva echipei Știința București, intr-un meci care va putea fi vazut live pe pagina de facebook Ziarmm.ro. Meciul este programat pentru data de…

- Sambata s-a disputat partida dintre HC Zalau și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a cincea a Ligii Florilor MOL. Un derby interjduețean, chiar unul al Ardealului, intre doua echipe bune, care sunt legate de o veche rivalitate. A caștigat echipa mai valoroasa, dar nu fara emoții, situația fiind…

- Sambata dimineața, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Focșani, joc din cadrul etapei a 7-a din Liga Zimbrilor. A fost un meci extrem de disputat, in care fiecare echipa a avut șansa ei de a se impune, dar pana la urma jocul s-a terminat la […]…

- Miercuri dupa-amiaza, Sala Polivalenta a fost gazda partidei dintre CS Minaur și Dacia Mioveni, joc din cadrul etapei a 4-a din Liga Florilor MOL. Dupa succesul din etapa trecuta de la Slatina, fetele antrenate de Raul Fotonea și-au propus o noua victorie, lucru pe care l-au și reușit, dupa o repriza…

- Miercuri, de la ora 17.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CS Dacia Mioveni, din etapa a 4-a a Ligii Florilor MOL. Conform noilor reglementari, pot participa la acest meci 665 de spectatori, adica 30% din capacitatea salii. Comitetul Județean pentru…

- Miercuri, de la ora 17.00, CS Minaur va intalni in Sala Polivalenta “Lascar Pana” pe CSM Bacau, in cadrul etapei a treia din Liga Zimbrilor. Meciul se disputa in devans, deoarece baimarenii joaca și in cupele europene (meci sambata, ora 18.00, la Gabrovo, cu Lokomotiv Oriahovița, manșa retur). Biletele,…

- Sambata, de la ora 11.00, echipa feminina a CS Minaur Baia Mare va intalni, in Sala Polivalenta “Lascar Pana”, Dunarea Braila, in cadrul etapei a doua din Liga Florilor MOL. Este un meci derby, intre doua echipe care lupta pentru a prinde locurile de cupa europeana. Mai mult chiar in ceea ce privește…

- De vineri pana duminica, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda unui turneu amical de handbal masculin, la care vor participa echipele AHC Potaissa Turda, SCM Poli Timișoara, CSM Bacau și CS Minaur Baia Mare. Staff-urile tehnice ale echipelor participante la turneu au convenit sa se…