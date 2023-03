Stiri pe aceeasi tema

- In week-end-ul trecut, s-au disputat patru partide la nivelul juniorilor I, II și III. Potaissa Turda a inregistrat trei victorii și o infrangere in aceste patru partide. La nivelul juniorilor I masculin, Potaissa Turda s-a impus pe terenul celor de la HC Dynamic Zalau, scor 50-21. Turdenii conduc autoritar…

- Potaissa Turda a pierdut astazi, scor 23-27, in fața celor de la Steaua București, intr-o partida ce a contat pentru etapa a XVII-a, din Liga Zimbrilor. Turdenii au inceput excelent partida și au marcat primele trei goluri. De altfel, in primele 10 minute, bucureștenii au marcat doar doua goluri (5-2,…

- In acest week-end, sala „Gheorghe Barițiu” va gazdui cea de-a șasea ediție a Cupei „Fulgilor de Nea”, competiție rezervata juniorilor II. Vor participa opt echipe, din intreaga țara: Potaissa Turda, CSU Suceava, LPS Targu Mureș, CSM Ploiești, LPS Bihorul Oradea, CSM București, Academia Minaur Baia Mare…

- Juniorii I de la Potaissa Turda vor participa in acest week-end la Cupa „Tinerelor Talente”, competiție ce se va desfașura la Suceava. Va fi un turneu puternic in Bucovina, unde vor mai participa gazdele, CSM București și CSM Focșani. Programul meciurilor Potaissei: Sambata, ora 9:30, AHC Potaissa Turda…

- La finele saptamanii trecute, la Baia Mare, s-a desfașurat turneul amical – Baia Mare Winter Cup. Pe langa Potaissa, la turneu au mai participat Academia Minaur Baia Mare, Fehergyarmati și Ferencvarosi. Rezultatele echipei turdene: AHC Potaissa Turda – Fehergyarmati 30-31 AHC Potaissa Turda – Academia…

- La finalul acestei saptamani (vineri și sambata) se vor desfașura primele meciuri amicale din 2023, pentru Potaissa Turda. Sala „Gheorghe Barițiu” va gazdui un turneu de tip „final-four”, unde vor mai participa Minaur Baia Mare, CSM Odorheiu Secuiesc și CSU Suceava. Programul meciurilor: Vineri, ora…

- Juniorii III de la Potaissa Turda vor participa la „Baia Mare Winter Cup”, competiție amicala ce se va desfașura in perioada 14-15 ianuarie in sala „Lascar Pana” din Baia Mare. Pe langa Potaissa și Minaur Baia Mare, la turneu vor mai participa și doua echipe din Ungaria: Ferencvarosi TC și Fehergyarmat…

- Potaissa Turda a stabilit orele de disputare ale partidelor amicale ce se vor disputa in aceasta iarna. Turdenii vor evolua in toate partidele in sala „Gheorghe Barițiu”. In week-end-ul 20-21 ianuarie va avea loc un turneu de tip „final-four”, unde vor mai participa: Minaur Baia Mare, CSU Suceava și…