Handbal feminin: Adrian Vasile, despre jocul cu Bietigheim - Va fi cel mai important meci al nostru

- CSM Bucuresti a invins echipa maghiara FTC-Rail Cargo Hungaria, cu scorul de 25-19 (12-10), duminica, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'', intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a reusit a treia sa victorie, in patru meciuri jucate in grupa,…

- CSM Bucuresti, fara Cristina Neagu, testata pozitiv la COVID-19, a fost invinsa de echipa norvegiana Vipers Kristiansand, cu scorul de 30-25 (14-12), sambata seara, in deplasare, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin, anunța AGERPRES.Echipa antrenata de Adrian Vasile…

- Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Adrian Vasile, a afirmat, miercuri, in perspectiva meciului cu echipa norvegiana Vipers Kristiansand, din cadrul Ligii Campionilor, ca jucatoarea Cristina Neagu, infectata cu noul coronavirus, este aproape imposibil de inlocuit. "Am…

- Cristina Neagu, jucatoarea echipei nationale de handbal a Romaniei si a formatiei CSM Bucuresti, a fost depistata pozitiv la noul coronavirus, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse din cadrul gruparii bucurestene. "Cristina a fost depistata pozitiv la noul coronavirus, dar se simte bine, nu are…

- CSM Bucuresti a invins in deplasare echipa daneza Team Esbjerg, cu scorul de 30-29 (17-15), duminica, La Esbjerg, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a smuls victoria, a doua in tot atatea partide sustinute in competitie, printr-un gol marcat in ultima secunda de Cristina…

