HALUCINANT: Un bărbat din Buzău și-a ținut ascunsă mama decedată încă din primăvară, pentru a-i putea încasa pensia Trupul neinsuflețit al unei batrane in varsta de 90 de ani din județul Buzau, localitatea Ramnicelu, decedate inca din primavara, a fost ținut ascuns in gradina casei, acoperit cu vegetație, chiar de fiul acesteia, de 51 de ani, cunoscut ca un consumator inrait de alcool.Din primele informații, poliția ar fi fost sesizata chiar de poștaș, care a relatat ca nu a mai vazut-o pe batrana de mai multe luni. „Polițiștii Secției 8 Ramnicelu au fost sesizați direct de catre factorul postal din comuna Puiești despre faptul ca, de mai multe luni nu a mai observat o batrana de 90 ani. Din primele verificari… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- O batrana de 90 de ani din Ramnicelu, județul Buzau, ar fi decedat inca din primavara, insa fiul ei de 51 de ani a ținut-o ascunsa in gradina casei, unde a acoperit-o cu vegetație, informeaza G4Media . Poliția a fost sesizata chiar de poștaș, care a relatat ca nu a mai vazut-o pe batrana de mai multe…

- Un barbat din Austria a ascuns timp de peste un an trupul neinsufletit al mamei sale in subsolul locuintei pentru a beneficia de pensia acesteia, le-a declarat el anchetatorilor, relateaza agentia DPA. Barbatul in varsta de 66 de ani a recurs la aceste fapte de teama ca va pierde locuinta,…

- Un barbat a tinut cadavrul mamei sale in beciul casei timp de peste un an și a incasat, fara drept, pensia femeii in toata aceasta perioada, informeaza Observatornews.ro . Batrana suferea, se pare, de demența. Avea 89 de ani și se estimeaza ca a murit din cauze naturale in luna iunie, anul trecut. Fiul…

- Georgian Dinu, soferul care a evitat in mod miraculos o femeie de 90 de ani care i-a sarit in fata camionului, a fost rasplatit de politisti. Considerat vinovat de batrana, soferul de TIR a fost premiat pentru faptul ca i-a salvat viata. Politia Romana a postat pe Facebook o fotografie cu Georgian Dinu…

- Avem primele imagini in cazul tragediei din comuna Sulița, județul Botoșani, acolo unde o femeie a gost gasita moarta la scurt timp dupa ce ar fi fost prinsa cu un alt barbat! Cadavrul acesteia a fost transport la INML pentru necropsie.

- UDPATE „Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau catre Focșani, un șofer de 72 de ani, din București, ar fi ieșit in afara parții carosabile in șanțul marginal. Accidentul s-a soldat cu ranirea unui barbat de 72 de ani, din București, pasager in autoturism,…

- Ca situația economica a municipiului Aiud nu este una roz nu mai este o noutate pentru nimeni. Speranțele se pun acum in terminarea lotului 2 al autostrazii Sebeș – Turda care sa devina un factor de atracție, un argument pentru atragerea investitorilor. Sigur ca nu acesta este singurul motiv pentru…

- Deznodamant tragic in cazul dispariției Raisei, fetița de 5 ani și 7 luni, disparuta din curtea locuinței din Gavanești, joi seara. Trupul neinsuflețit al fetei a fost gasit in apele raului Buzau, in județul Braila, mai exact in comuna Gradiștea. Potrivit IPJ Buzau, in cadrul activitaților de cautare…