Primarul Nicolae Robu, a venit, in aceasta dimineața, cu o noua postare legata de interzicerea manelelor in Timișoara, contrazicandu-se singur. Va reamintim ca, ieri, in cadrul conferinței de presa de la PNL, Robu susținea ca a facut un sondaj pe Facebook in care peste 60% dintre cei care au raspuns sunt de acord cu decizia […] Articolul HALUCINANT Robu spune ca nu interzice manele, dar a anunțat spațiile publice din Timișoara unde ”am dispus interdicții de interpretare / difuzare a lor” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .