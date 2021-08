Stiri pe aceeasi tema

- Quentin Tarantino a dezvaluit ca nu isi sustine financiar mama, decizie pe care a luat-o in copilarie pentru ca mama sa nu l-a susținut in cariera. Regizorul, cunoscut pentru filme ca "Pulp Fiction" si "Once Upon a Time in Hollywood", a vorbit despre hotararea sa intr-un episod recent al podcastului…

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt in culmea fericirii de cand au devenit parinți pentru a treia oara. Fosta prezentatoare de la Vorbește Lumea a fost externata din spital odata cu bebelușul ei, iar de cateva zile se obișnuieșt cu viața de familie cu 5 membri. Cum a fost prima noapte acasa a Adelei Popescu…

- In urma cu doar cateva zile Andreea de la Mireasa pentru fiul meu a nascut și a adus pe lume primul ei copil. Fosta concurenta a publicat recent și o fotografie cu micuța sa, dupa ce au ajuns acasa.

- Raluca Dumitru a fost eliminata din competiția „Survivor Romania” , dupa ce a fost nominalizata de Elena, preferata publicului de saptamana trecuta. Inainte de a parasi Republica Dominicana, prezentatoarea TV i-a lasat lui Zanni o amintire, mai ales ca cei doi s-au ințeles foarte bine. Raluca i-a daruit…

- Andreea Mantea (34 de ani) și Cristi Mitrea (39 de ani) s-au cunoscut pe platourile de filmare ale show-ului Burlacița și au format un cuplu timp de aproape 7 luni. Dupa ce s-au desparțit, Andreea a aflat ca era insarcinata și a decis, deși nu mai forma un cuplu cu sportivul, sa pastreze copilul. Fosta…

- Angelina Jolie pare sa fi intrat și ea in randul celor care se reintorc la iubirile din trecut. Fosta soție a lui Brad Pitt a fost surprinsa in timp ce parasea apartamentul unui celebru actor cu care s-a iubit in tinerețe, dar de care s-a desparțit foarte repede. S-ar parea insa ca sentimentele au revenit,…

- Invitat in podcastul lui Catalin Maruța (43 de ani), Acasa la Maruța, Cristi Mitrea (39 de ani) a vorbit despre participarea sa in show-ul Burlacița, dar și despre relația dintre el și Andreea Mantea (34 de ani). Luptatorul și prezentatoarea TV au impreuna un fiu, David, in varsta de 6 ani. Fosta pereche…

- Deea Codrea a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, la Kanal D. Acum, aceasta a dat vestea pe contul de socializare. Este insarcinata cu primul copil și mai fericita ca niciodata. „S-a intamplat sa mi se intample. Fara sa caut, fara sa strig, fara sa alerg,…