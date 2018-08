Stiri pe aceeasi tema

- Liderul mondial nu va evolua la Conneticut Open 2018. Halep insasi a facut anuntul, luni seara, pe fondul unei perioade foarte bune pentru ea, din punct de vedere al rezultatelor, dar si foarte obositoare. Acuzand dureri la tendonul lui Achile, constanteanca aflata pe prima treapta a podiumului mondial…

- Irina Begu, locul 55 WTA, 27 de ani, continua sa treaca printr-o serie neagra și a fost din nou eliminata in turul I al unui turneu. Irina Begu a pierdut in primul meci de la New Haven, fiind invinsa categoric de australianca Daria Gavrilova, locul 23 WTA, scor 2-6, 1-6, dupa un meci care a durat o…

- Este scandal fara precedent intre liderii lumii, reuniti la aceasta ora la Bruxelles. Donald Trump a lansat un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este "prizoniera" Rusiei, pentru ca ea...

- Simona Halep, locul intai in clasamentul mondial, joaca astazi meciul din turul secund al turneului de Mare Slem de la Wimbledon. Constanteanca o intalneste pe Saisai Zheng China, 126 WTA . In prima runda, Halep a trecut de japoneza Kurumi Nara 100 WTA , cu 6 2, 6 3, in vreme ce Saisai Zheng a dispus…

- Scriitorul Aurel Rogojan a lansat joi, la Muzeul de Istorie Suceava, volumul „Iulian Vlad – confesiuni pentru istorie”, prezentat alaturi de prof. Mihai Iacobescu. Dupa acest moment, Rogojan a raspuns intrebarilor din public. Amintim ca scriitorul a fost directorul de cabinet al șefului Departamentului…

- Update (pe durata desfașurarii partidei): Ora 16:11… incepe finala, prima care servește este Stephens… game cedat (parca) cu prea mare seninatate de Simona… oare caldura din Paris (insoțita de umiditate) va face, ea insași, diferența? deocamdata, punctele se obțin foarte greu pe serviciul romancei,…

- Simona Halep s-a calificat in finala de la Roland Garros in fața Garbinei Muguruza pe care a invins-o, scor 6-1, 6-4. Sportiva din Spania, campioana la Roland Garros in 2016, a oferit prima reacție dupa acest eșec și o lauda pe sportiva noastra, care și-a asigurat poziția de lider in clasamentul WTA. …

- Doar tenis pe biletul in cota 2 oferit astazi. Avem in vedere cele doua sferturi ramase de disputat de pe tabloul masculin de la Roland Garros, dar nu trecem cu vedere cel mai așteptat meci al zilei. Halep lupta cu nemțoiaca Kerber, pentru calificarea in careul de ași al intrecerii. Biletul zilei ToAte…