„Suntem in termen, domnule premier. E vorba de schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura pe trimestrul II, adica 1 aprilie – 30 iunie 2020. E vorba de 17.540 de beneficiari, cu un efort financiar de 176.743 mii lei. Banii ii avem din economii si din ordonanta 201/2020 - 80.000 lei. Mai avem o hotarare de Guvern pentru prelungirea acestei scheme de ajutor pana in anul 2023”, a declarat Aurel Simion, secretar de stat in Ministerul Agriculturii, la inceputul sedintei de vineri a Executivului. Premierul Ludovic Orban a cerut ca alaturi de Ministerul de…