Guvernul urmează să aprobe vineri proiectul legii bugetului de stat pe acest an Guvernul se va reuni vineri pentru a aproba proiectele legilor bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe acest an, noteaza Agerpres. Premierul Florin Cîtu a declarat, joi, ca tinta de deficit bugetar ramâne la 7,16%, precizând ca, fata de varianta publicata a proiectului, s-ar putea sa fie unele modificari în ceea ce priveste alocarile, fiind prevazute mai multe credite de angajament. "Deficitul bugetar ramâne asa cum am stabilit, sunt modificari poate în interior, alocari diferite, mai multe credite de angajament. Nu vorbim de credite… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

