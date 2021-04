Guvernul va aproba in sedinta de joi prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu alte 30 de zile, incepand cu data de 13 aprilie, si sa stabileasca masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.



Proiectul de hotarare de Guvern cuprinde si masurile stabilite anterior, printre care si cea potrivit careia in toate localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor de infectii cu SARS-CoV-2 la 14 zile este mai mare de 4 si mai mica sau egala cu 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei…