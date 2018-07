Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul prim-ministrului Theresa May a castigat la limita un vot-cheie marti asupra unui amendament la noua lege privind comertul care a fost propus de rebelii pro-UE din propriul Partid Conservator, relateaza DPA si Reuters. Guvernul a reusit sa blocheze adoptarea amendamentului cu 307…

- Camera Comunelor din Parlamentul Regatului Unit a aprobat luni cu 318 voturi pentru si 285 impotriva o lege in favoarea unei politici vamale independente dupa Brexit, informeaza Reuters, preluata de agerpres. Actul normativ, care mai trebuie aprobat si de Camera Lorzilor, permite guvernului…

- Premierul britanic Theresa May si presedintele american Donald Trump vor purta o discutie "pozitiva" privind relatiile comerciale, in pofida recentelor critici aduse planului pentru Brexit, a declarat vineri ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Consilierii primului-ministru britanic Theresa May au formulat luni noi propuneri privind pastrarea legaturilor comerciale cu Uniunea Europeana dupa Brexit, existand discutii cu deputatii din partidul sau inaintea intalnirii cu ministrii care va avea loc vineri, informeaza Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a castigat miercuri un vot crucial privitor la rolul parlamentului in aprobarea acordului final cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce a facut unele concesii parlamentarilor eurofili din propria formatiune, Partidul Conservator, transmit…

- Camera Comunelor (formata din deputati alesi) din Parlamentul Regatului Unit a respins miercuri amendamentele Camerei Lorzilor la planul pentru Brexit al guvernului condus de Theresa May, informeaza Reuters. Camera Lorzilor (ai carei membri sunt numiti sau dobandesc functia ereditar) ceruse…

- Regatul Unit urmeaza sa anunte Uniunea Europeana (UE) ca este dispus sa ramana in cadrul Uniunii Vamale dupa 2021, potrivit The Telegraph, scrie Reuters, informeaza news.ro.Guvernul Theresei May a promis marti seara sa publice in curand un document cu privire la viziunea sa referitoare la…

- Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marti in favoarea ramanerii tarii in piata unica europeana, informeaza Reuters. Cu 245 de voturi pentru si 218 impotriva, a fost adoptat un amendament la legea de baza pentru Brexit, in sens contrar dorintei guvernului condus de premierul Theresa…