- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters, informeaza Agerpres.ro. Documentul, care are 98 de pagini,…

- Premierul britanic Theresa May a castigat miercuri un vot crucial privitor la rolul parlamentului in aprobarea acordului final cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce a facut unele concesii parlamentarilor eurofili din propria formatiune, Partidul Conservator, transmit…

- Camera Lorzilor a aplicat luni o noua infrangere premierului Theresa May, adoptand cu o larga majoritate un amendament prin care ofera parlamentului un drept de veto asupra acordului final cu privire la Brexit, in curs de negociere intre Londra si Bruxelles, informeaza AFP si Reuters, preia Agerpres.Amendamentul,…

- Problema frontierei irlandeze este una dintre cele mai spinoase ale negocierilor pentru Brexit. Marea Britanie îşi asumă riscul de a părăsi UE "fără niciun acord" dacă negocierile asupra Brexit continuă să treneze, a avertizat joi premierul irlandez,…

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

- Partidul Conservator al premierului britanic Theresa May a evitat o infrangere in alegerile locale din Londra si a obtinut victorii in alte regiuni din tara care sprijina Brexitul, potrivit rezultatelor partiale publicate vineri, desi adversarii din Partidul Laburist au castigat si ei teren in capitala,…