Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Societatea de Administrare a Participațiilor in Energie (SAPE), a negociat obținerea a peste 100 de milioane de euro (aproximativ 502 milioane de lei) cu titlu de dividend extraordinar de la trei companii din Grupul ENEL, in care SAPE este…

- Liderii celor patru federații semnatare ale contractului colectiv de munca se vor intalni, joi, pentru a demara procedurile de negociere a noului CCM. Majoritatea sindicaliștilor vor sa solicite majorari salariale pentru mineri și energeticieni. Paul Constantinesu spune ca e nevoie și…

- Președintele Directoratului CEO, Sorinel Boza, a declarat ca negocierile la noul Contract Colectiv de Munca vor incepe la finele lunii ianuarie. Boza a afirmat ca in ultimii trei ani fondul de salarii al companiei a crescut cu 230 de milioane de lei și a lasat de ințeles ca, in urma negocierilor…

- Majoritatea analistilor CFA Romania estimeaza o depreciere a cursului leu - euro in urmatoarele 12 luni, pana la valoarea de 4,8663 lei, respectiv o rata medie anticipata a inflatiei de 3,52%, reiese din datele privind Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru luna noiembrie, publicate luni.…

- Grupul Enel a stabilit un nou record in privința capitalizarii de piața, atingand nivelul de 7 euro pe acțiune și depașind astfel pentru prima data valoarea totala de 71 de miliarde de euro. De la inceputul acestui an, valoarea acțiunilor Grupului Enel a urcat cu circa 45% (randamentul total obținut…

- Fondul Kazah-Roman are un nivelul investitional estimat de aproximativ 1 miliard de dolari Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman (FIEKR) a inaugurat miercuri, la Timisoara, o investitie de 1,3 milioane de dolari. Infiintat la finele lui octombrie 2018, Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman…

- Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman (FIEKR) a inaugurat miercuri, la Timisoara, o investitie de 1,3 milioane de dolari, noua benzinarie creand 16 noi locuri de munca. Infiintat la finele lui octombrie 2018, Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman reprezinta un parteneriat strategic pentru…

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a semnat cu firma Alteea SA. Societatea si a adjudecat contractul "Servicii de reparatii cu andocare, fara extragere axe si carme, lucrari doc, lucrari diverse la remorcherul Hercules in vederea prezentarii la inspectie anuala Bureau Veritasldquo;.…