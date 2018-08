Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada, reprezentantii mediului de afaceri pot transmite Ministerului Finantelor propuneri de imbunatatire a Codului Fiscal, iar compania de consultanta financiara EY Romania a prezentat un set de propuneri menite sa usureze povara firmelor si sa reduca unele costuri de conformare.

- El s-a referit la proiectul de hotarare de Guvern publicat miercuri seara pe site-ul Ministerului Finantelor, potrivit caruia pretul de productie interna al gazelor va fi plafonat la 55 de lei pe MWh pana la 30 iunie 2021. "Unii spun ca este o practica comunista. Da, poate la prima vedere poate parea,…

- "Romania a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru aparare in 2017. Presedintele Trump ne-a reamintit ca Europa are nevoie de SUA pentru a-si asigura securitatea. Romania are nevoie, mai mult decat oricine, de SUA. Avem nevoie de garantii reale de securitate deoarece suntem granita de est a UE si NATO",…

- Este o "oportunitate uriasa" pentru Romania faptul ca indeplineste obiectivul NATO privind alocarea a 2% din PIB pentru aparare, afirma, intr-un interviu acordat MEDAFAX, Mitch Snyder, presedinte si director general al companiei Bell, care a dat detalii despre negocierile cu Guvernul roman.Mitch ...

- CHIȘINAU, 13 mai – Sputnik. Pâna în luna august, când intra în vigoare Legea privind exercitarea unor activitați necalificate cu caracter ocazional desfașurate de zilieri, Guvernul de la Chișinau urmeaza sa vina cu modificari la Codul Fiscal, pentru a stabili suma impozitului…

- Conducerea Universitatii din Bucuresti solicita demiterea ministrului Educatiei, Valentin Popa, avand in vedere ''masurile controversate'' luate de acesta, care ''au afectat grav sistemul de invatamant superior din Romania''.

