Guvernul rus va subvenționa vacanțele cetățenilor în interiorul țării CHIȘINAU, 23 iul – Sputnik. Guvernul rus a explicat care este procedura de subvenționare a vacanțelor in Rusia. © Sputnik / Nina ZotinaVacanța de vara pe plajele din Soci - Foto8 Potrivit dispoziției semnate de prim-ministrul rus, Mihail Mișustin, cashback pentru achiziționarea tururile turistice interne va fi acumulat in cazul efectuarii plaților prin sistemul rusesc “Mir”. De o valoare maxima a subvenției - 15 mii de ruble, vor putea beneficia turiștii care au cheltuit pentru voucher mai mult de 75 mii de ruble. Cashbackul va reveni pe cardul clientului doar in cazul… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

